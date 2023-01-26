Мэрия Новосибирска отсудила у должников свыше 1,4 миллиарда рублей за аренду земли

Мэрия Новосибирска отсудила у должников свыше 1,4 миллиарда рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

За прошлый год мэрия Новосибирска подала 435 исковых заявления в суд о взыскании долгов по аренде земли. Всего удалось отсудить у должников свыше 1,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает Сибкрай.ru.

Кроме того, заключено 86 мировых соглашений на 176,5 миллиона рублей. По договорам должники обязаны регулярно выплачивать часть суммы. С недобросовестными подрядчиками разорвали 22 договора аренды. В Арбитражный суд направлено шесть заявлений о признании должников банкротами на общую сумму в 13,4 миллиона рублей.

На 1 января 2023 года общая сумма долгов по договорам аренды земельных участков перед мэрией Новосибирска составляют 3,2 миллиарда рублей. За два года она сократилась почти на треть.

Больше всего долгов у компании «Дискус-строй» – свыше 100 миллионов рублей. Далее по списку идут фирмы НСК «Авантаж», «НПО «Сибсельмаш», «Доступное жилье Новосибирск» и «Авангардстрой».

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