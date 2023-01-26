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НовостиОбщество26 января 2023 7:45

Тихий центр Новосибирска планируют застроить новым жильем

Проект находится на стадии общественных обсуждений
Анастасия ХРОМЫХ
В Новосибирске планируют построить новые дома в Тихом центре.

В Новосибирске планируют построить новые дома в Тихом центре.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске планируют построить новые дома в Тихом центре. Документ опубликован на сайте мэрии города.

Речь идет о территории, ограниченной Вокзальной магистралью, Красным проспектом, проездом Виктора Ващука, улицами Федора Ивачева и Дмитрия Шамшурина. Там хотят возвести многоквартирные жилые дома, дома смешанной этажности, объекты делового, общественного и коммерческого назначения и так далее.

Проект пока находится на стадии общественных обсуждений.

− Развитие планируемой территории предусматривается на расчетный срок до 2030 года, − говорится в документе.

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