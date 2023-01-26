Тихий центр Новосибирска планируют застроить новым жильем

В Новосибирске планируют построить новые дома в Тихом центре.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске планируют построить новые дома в Тихом центре. Документ опубликован на сайте мэрии города.
Речь идет о территории, ограниченной Вокзальной магистралью, Красным проспектом, проездом Виктора Ващука, улицами Федора Ивачева и Дмитрия Шамшурина. Там хотят возвести многоквартирные жилые дома, дома смешанной этажности, объекты делового, общественного и коммерческого назначения и так далее.
Проект пока находится на стадии общественных обсуждений.
− Развитие планируемой территории предусматривается на расчетный срок до 2030 года, − говорится в документе.
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