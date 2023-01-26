В Новосибирске оштрафовали жителя Кузбасса, который курил на борту самолета

Жителя Кузбасса оштрафовали за курение на борту самолета.
Фото: Иван ВИСЛОВ
Жителя Кузбасса оштрафовали за курение на борту самолета. 22-летний кемеровчанин летел из Хабаровска в Новосибирск, сообщили в УТ МВД по СФО.
В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Толмачево обратился представитель авиакомпании. Он передал информацию о нарушителе. Выяснилось, что молодой человек курил в туалетной комнате во время полета.
Транспортная полиция составила в отношении кемеровчанина протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью первой статьи 6.24 – «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».
− На сегодняшний день протокол рассмотрен, а правонарушитель оштрафован, − сообщили в МВД.
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