В Новосибирске продают пристань Речного вокзала и грузовой причал

В Новосибирске выставили на продажу пристань Речного вокзала и грузовой причал. Фото: Росимущество

В Новосибирске выставили на продажу пристань Речного вокзала и грузовой причал. Организатором торгов выступает Территориальное управление Росимущества в Новосибирской области.

Пристань расположена на улице Добролюбова. За нее просят 29,8 миллиона рублей.

− В навигационный период она активно используется, позволяя гостям и жителям Новосибирска совершать экскурсионные, туристические и прогулочные поездки на судах речного транспорта, − отметили в публикации.

Второй объект − грузовой причал в Пристанском переулке. Его протяженность составляет 850 метров. Причал готовы продать за 45,5 миллионов рублей.

Также Росимущество продает причал хозфекальных стоков в поселке Кудряши. Стоимость объекта – практически 6 миллионов рублей.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 февраля 2023 года. Сам конкурс состоится 28 февраля.

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