Памятник криминальному авторитету с «Мерседесом» установлен на Клещихинском кладбище в Новосибирске

В Новосибирске установлен памятник криминальному авторитету в виде мерседеса. Фото: 2ГИС / Japan Cat.

В Новосибирске нашли необычное надгробие на Клещихинском кладбище. Гранитный памятник бизнесмену из 90-х Борису Чубарову выполнен в виде автомобиля «Мерседес». Необычный мемориал можно найти недалеко от могилы актрисы Екатерины Савиновой (Фроси Бурлаковой).

Предприниматель получил кличку «Боря Газировка» или «Боря Газ-Вода» из-за того, что Чубаров начинал строить свой бизнес на автоматах с газированной водой. Затем стал владельцем казино и компании «Лайнер-2», имел связи с криминальным миром. Знакомые Чубаровых вспоминают, что Борис умер от цирроза печени в 2004 году, не дожив до своего 58-летия.

Сейчас гостиничным и ресторанным бизнесом владеет его сын Лев, который и установил необычный памятник отцу.

Примечательно, что в номере автомобиля есть буква «Ф», которую с 1993 года не используют в госномерах из-за отсутствия в латинице похожих символов.

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