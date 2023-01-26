Назван район-лидер Новосибирска по вводу квартир в новостройках

Стало известно, какой район Новосибирска стал первым по объемам введенного жилья в 2022 году. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ленинский район стал лидером по вводу многоквартирных домов в Новосибирске. В 2022 году там появилось более 284 тысяч квадратных метров жилья в новостройках. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Первый заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов отметил, что при таких темпах необходимо обеспечить район и социальной инфраструктурой – построить дороги, школы, детсады и поликлиники.

В планах – строительство дороги на улице Спортивной и продление улицы Титова. Также заказан проект продления улицы Дукача, которая соединит улицу Титова со Станционной.

Второе место по объемам строительства занял Октябрьский район с более чем 203 тысячами квадратов жилой площади в многоквартирных домах.

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