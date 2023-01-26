Снежные валы на обочинах вывозят неделю: в мэрии Новосибирска раскрыли нормативы по зимней уборке дорог

Новосибирским дорожникам дают неделю на уборку снежных нагромождений. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В новосибирском департаменте транспорта объяснили, как убирают снег во время метелей. Информацию предоставили в пресс-центре мэрии.

Снежные валы образует именно муниципальная техника ДЭУ Новосибирска – машины сгребают снег на дорогах и отодвигают ее к обочинам. Дальше дело за подрядчиками, которые работают по контракту. Они грузят и вывозят сугробы на снегоотвалы и снегоплавильную станцию. Затем дорожники посыпают проезжую часть реагентами и антигололедными смесями.

– Снежные валы мы обязаны вывезти в течение недели с магистралей, а на второстепенных дорогах ликвидировать их в течение 10 дней, – сообщил замначальника департамента транспорта, глава управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Сергей Эпов.

После прекращения снегопада дорожники обязаны в течение 4 часов убрать рыхлый снег и «обезвредить» гололед на магистралях. Провести уборку дорог районного значения необходимо максимум за 6 часов.

В четверг, 26 января, снег уберут на Красном проспекте, Октябрьской магистрали, проспекте Дзержинского, улицах Кошурникова, Владимировской, Жуковского, Гребенщикова, Ватутина, Титова, Вересаева, Одоевского, Полевой, Терешковой, Ивлева и Ипподромской.

В мэрии просят новосибирских водителей не парковать автомобили на этих улицах во время уборки.

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