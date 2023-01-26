Восьмибалльные пробки затруднили проезд по новосибирским улицам утром 26 января. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг 26 января Новосибирск сковали пробки в 8 баллов. Также на дорогах, судя по карте «2ГИС», произошло сразу несколько аварий. Рассказываем, где самые сильные заторы.

Пробки на улицах Станционной, Широкой, проезде Энергетиков, улицах Котовского, Ватутина и Станиславского. Не проехать по Титова, Троллейной и Немировича-Данченко. Затруднено движение по улицам Блюхера, Новогодней, Советскому шоссе и по Октябрьскому мосту.

На правом берегу пробки на Большевистской, улицах Восход, Добролюбова и Никитина. Движение по Красному проспекту и проспекту Дзержинскому тоже затруднено.

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