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НовостиОбщество26 января 2023 1:11

Восьмибалльные пробки затруднили проезд по новосибирским улицам утром 26 января

Дороги завалены снегом
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Восьмибалльные пробки затруднили проезд по новосибирским улицам утром 26 января.

Восьмибалльные пробки затруднили проезд по новосибирским улицам утром 26 января.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг 26 января Новосибирск сковали пробки в 8 баллов. Также на дорогах, судя по карте «2ГИС», произошло сразу несколько аварий. Рассказываем, где самые сильные заторы.

Пробки на улицах Станционной, Широкой, проезде Энергетиков, улицах Котовского, Ватутина и Станиславского. Не проехать по Титова, Троллейной и Немировича-Данченко. Затруднено движение по улицам Блюхера, Новогодней, Советскому шоссе и по Октябрьскому мосту.

На правом берегу пробки на Большевистской, улицах Восход, Добролюбова и Никитина. Движение по Красному проспекту и проспекту Дзержинскому тоже затруднено.

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