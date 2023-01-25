Пермский театр оперы и балета ищет в Новосибирске музыкантов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пермский театр оперы и балета ищет в Новосибирске музыкантов. 4 февраля в городе проведут прослушивание.

— Музыкантов ищут на следующие позиции: первые и вторые скрипки; альт; виолончель; контрабас; флейта; гобой; кларнет; фагот; валторна; туба и ударные, — сообщили в пресс-службе театра.

Для того, чтобы поучаствовать в прослушивании необходимо прислать заявку на почту orchestra@permopera. ru. Указать там нужно будет имя, фамилию, возраст, инструмент, на котором вы играете и ваше образование. А еще — приложить творческую биографию и ссылку на видео с записью исполнения. Ролик должен быть не больше 15 минут.

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