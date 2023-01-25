В Новосибирск с 6 апреля начнут летать рейсы с Чукотки

В апреле в Новосибирск начнут летать самолеты с Чукотки.
Фото: Виктория МИНАЕВА
В апреле в Новосибирск начнут летать самолеты с Чукотки. Рейсы в Толмачево будут выполняться из города Анадырь.
— Даты выполнения полётов: с 6 апреля по 31 октября. Новосибирск — крупный аэропорт со множеством направлений полётов как по России, так и за рубеж, — сообщил в своем телеграм-канале губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.
Рейсы будет выполнять авиакомпания S7. Цены на билеты будут составлять от 16 325 рублей.
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