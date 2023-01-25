Новосибирские ученые разработали первый в России ультразвуковой комплекс для лечения онкологии

Комплекс будет воздействовать на опухоли с помощью ультразвуковых волн. Фото: Ростех

На Новосибирском приборостроительном заводе в сотрудничестве с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого разработали первый отечественный ультразвуковой комплекс для лечения онкологии.

— Метод ультразвуковой диагностики и лечения онкологии обладает высокой точностью и не требует наркоза или введения сильнодействующих лекарственных препаратов. В ближайшее время разработчики планируют завершить регистрацию комплекса в Росздравнадзоре и начать практическое его использование в российских клиниках. Запуск серийного производства намечен на 2024 год, — сообщили в госкорпорации Ростех.

Воздействовать устройство сможет на ранние злокачественные или на доброкачественные опухоли с помощью ультразвуковых волн разной интенсивности. Терапию подобного рода можно применять даже в том случае, если у пациента в организме есть металлические скобки, импланты и металлоконструкции. Такой метод лечения также можно сочетать с лучевой или химиотерапией.

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