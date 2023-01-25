«Пересел за руль и уехал»: под Новосибирском рецидивист угнал машину у подвозившего его мужчины

Угонщику грозит до 7 лет тюрьмы или штраф в 200 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Карасуке под Новосибирском рецидивист угнал авто у подвозившего его мужчины, пока тот ненадолго вышел из салона. Далеко угонщик не уехал. Не справившись с управлением, он слетел в кювет, где и оставил машину, а потом ушел домой.

— Пострадавший подрабатывает частным извозом. 22 января к нему в машину сел неизвестный мужчины. По дороге водитель ненадолго вышел из салона, а пассажир пересел за руль и уехал. Ориентировка на автомобиль была направлена наружным службам, — рассказали в региональном МВД.

Вскоре машину нашли в кювете. А потом задержали и 32-летнего похитителя, ранее судимого за кражу. Дело возбудили по статье за угон. Сибиряку грозит до 7 лет тюрьмы или штраф в 200 тысяч рублей.

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