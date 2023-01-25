В Новосибирской области содержание дорог подорожает до 19 миллиардов рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области содержание дорог подорожает до 19 миллиардов рублей. Об этом сообщили в региональном ТУАД.

— В Новосибирской области действует система укрупнения лотов. Она исключает возможность победы в тендерах подрядчиков с небольшим парком техники. При увеличении лимитов на содержание и долгосрочном периоде выполнения работ стоимость контракта снизится до 500 миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе областного ТУАД.

Благодаря этому в торгах смогут участвовать больше подрядчиков. При этом такая модель исключит вероятность нецелевого использования бюджетных средств недобросовестными компаниями.

— Для усиления контроля за работой подрядчиков ТУАД изменило штатное расписание, добавив в структуру специалистов с соответствующими компетенциями, — добавили в управлении.

Сумма долгосрочных контрактов, которые планируется заключить с 2023 по 2026 год составит 18, 7 миллиардов рублей.

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