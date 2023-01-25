В новосибирском Академгородке плотность общепита оказалась превышена в 18 раз. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В новосибирском Академгородке плотность общепита оказалась превышена в 18 раз. Об этом сообщил глава администрации Советского района Дмитрий Оленников на подведении итогов развития района 24 января.

— Можно предположить, что такая посещаемость заведений обеспечивается гостями микрорайона. Предприятий промторговли не хватает в Нижней Ельцовке и поселке Кирово, однако, жители района все чаще прибегают к услугам интернет-магазинов, сайтов-агрегаторов и курьерской доставки. Это удовлетворяет потребности населения. Сейчас в районе работают более 50 пунктов выдачи интернет-заказов, — цитирует Дмитрия Оленникова газета «Родные Берега».

Всего в Советском районе шесть микрорайонов верхняя зона Академгородка, поселок Кирово, Щ, Шлюз, ОбьГЭС и Нижняя Ельцовка. Средняя плотность населения — 81 человек на 1 гектар. Гуще всего населены микрорайоны Шлюз и Щ.

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