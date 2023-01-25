Новосибирск взял «серебро» в рейтинге городов по количеству ДТП с общественным транспортом. Фото: Олег УКЛАДОВ

Новосибирск взял «серебро» в топ-10 городов по количеству ДТП с общественным транспортом в 2022 году. Рейтинг составили аналитики «АльфаСтрахование», проанализировав заявки страховых случаев по договорам ОСГОП.

— Бесспорным лидером стала Москва (37,5%), «серебро» у Новосибирска (13,2%), на третьем месте — Ставрополь (7,6%), — сообщили аналитики.

На четвертом месте рейтинга разместилась Казань (6,9%). Пятое место разделили Санкт-Петербург и Южно-Сахалинск (по 4,9%). Далее идут Воронеж (4,2%), Саратов (4,2%), Оренбург (3,5%) и замыкает десятку Пенза (2,8%).

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