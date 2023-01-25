Предприниматели смогут получать официальные уведомления о планируемых проверках

Фото: МСП.РФ

После получения уведомлений о назначении проверки пользователи Цифровой платформы смогут перейти в детальную карточку мероприятия. При этом в случае профилактических визитов можно будет отказаться от их проведения, нажав на соответствующую кнопку.

— Запрос на получение уведомлений от государственных органов был одним из самых массовых от предпринимателей при создании платформы. Бизнес теперь сможет заблаговременно получать необходимые уведомления и готовиться к визиту контролеров. Непосредственно во время проверки любой предприниматель в случае нарушения его прав может сообщить об этом нам через «Сервис 360» на Цифровой платформе, — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Подключить новую услугу можно в личном кабинете на МСП.РФ, где появился раздел «Уведомления от органов государственной власти». Для активации необходимо предоставить соответствующее согласие на Госуслугах.

Уведомления о планируемом проведении профилактического визита должно быть направлено не позднее, чем за пять рабочих дней до его проведения, а при выездной внеплановой проверке — не менее, чем за 24 часа. О плановой проверке предпринимателей будут оповещать, как только согласованный годовой план вносится в реестр проверок. В свою очередь уведомления о проверках формируются на основе данных Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий. Его ведет Генпрокуратура РФ. Реестр содержит информацию обо всех плановых и внеплановых проверках, проводимых различными контрольными (надзорными) органами.

Напомним, Цифровая платформа МСП.РФ — это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес.