«Воруют все, что можно!»: В Новосибирске банда подростков держит в страхе семейный микрорайон

Люди не знают куда жаловаться.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
В Новосибирске банда подростков держит в страхе ЖК «Дивногорский». Так утверждают местные жители. По их словам, ребята - завсегдатаи местных супермаркетов. Они таскают из магазинов продукты.
- Воруют все, что можно: колбасу, сыр, хлеб. Потом ходят и продают это дешевле, чем есть на самом деле. Им взрослые не указ, - рассказала КП-Новосибирск местная жительница.
По словам женщины, славятся парни не только воровством. Жительница Новосибирска утверждает, что хулиганы напали на ее родственника.
- Между мужем моей сестры и ними началась словесная перепалка. В итоге подростки ударили родственника несколько раз, - вспоминает сибирячка.
Женщина добавила, местные жители боятся парней. Никто не знает, как найти на агрессивных юнцов управу.
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