«А если потеряется?»: россиянка повезет на «Миссис Вселенную» двухметровый костюм-матрешку

Платье Яне создавали совместно московские и новосибирские дизайнеры. Фото: предоставлено Яной Барвичуте

В столице Болгарии Софии с 30 января по 5 февраля пройдет конкурс «Миссис Вселенная». За звание поборются около 100 красавиц из разных стран мира. В нем примет участие и 42-летняя сибирячка Яна Барвичуте. В прошлом году она завоевала титул «Королева бизнеса России». По словам Яны, это подарило ей возможность стать «Миссис Вселенная».

— Подготовка к конкурсу идет очень напряженная. Я уже очень устала. Сплю последние две недели по 4-5 часов. Казалась бы, что такого? Какие-то платья. Но нет. Я очень серьезно всегда подхожу ко всему — детально до мелочей продумываю, — рассказала КП-Новосибирск Яна Барвичуте.

В 2022 году Яна завоевала титул «Королева бизнеса России». Фото: предоставлено Яной Барвичуте

В создании платья Яне помогали московские и новосибирские дизайнеры. Некоторые из них работают и с российскими звездами эстрады. Одна из немногих проблем, с которой столкнулась команда сибирячки, — поиск подходящей ткани для платья. Но ее удалось найти в Москве. С чем у Яны вообще не было проблем, это с дизайном национального костюма. Его демонстрация была заявлена в программе конкурса.

— Матрешка — это сувенир, узнаваемый во всем мире. Очень долго мы с дизайнерами и конструкторами думали, как эту конструкцию матрешки, — ее высота два сорок — отвезти в другую страну. Просто так ее не доставишь какой-нибудь компанией. Кто ее будет встречать? Если она где-то потеряется? Если что-то случится? Ладно, когда это в своей стране, на своем языке — это одна ситуация. А тут другая страна, другой язык, — пояснила Яна.

Решение нашлось. Матрешке придумали такую конструкцию, чтобы она легко складывалась. Ее просто уберут в чемодан и возьмут с собой.

По словам Яны, о конкурсе ее родные переживают больше, чем она сама. Фото: предоставлено Яной Барвичуте

— Волнуюсь ли я? У меня времени на это нет, места мыслям таким нет. Сейчас в очень напряженном графике все доделываем, собираемся. Родные и близкие, наверное, больше переживают за меня, чем я сама, — поделилась Яна.

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