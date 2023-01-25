«Вышел за сигаретами и не вернулся»: в Новосибирске пропал 32-летний мужчина

Алексей вышел в магазин за сигаретами и не вернулся назад. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске ищут 32-летнего Алексея Алдын-ооловича Тулуш. Мужчина пропал 16 января: он вышел в магазин за сигаретами и не вернулся. С собой у него были ключи от квартиры и банковская карта. Его местонахождение до сих пор остается неизвестным.

— Приметы: 170-172 сантиметра, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в коричневую дубленку, синие джинсы, черные ботинки и коричневую шапку-ушанку.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Алексей или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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