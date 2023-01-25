В Новосибирске на месте аварийных бараков планируют построить жилой комплекс

В Новосибирске на месте снесенных бараков на улице Серафимовича построят новый жилой комплекс.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске на месте снесенных бараков на улице Серафимовича построят новый жилой комплекс. Разрешение на строительство было выдано 20 января.
Строить комплекс планируется в два этапа. Первой должна появиться 17-этажка с двумя подземными этажами. В ней будет располагаться 84 квартиры и 83 парковочных места. Второй — 15-19-этажный дом с одним подземным этажом на 303 квартиры и 70 парковочных мест.
Территорию в 8, 2 тысяч квадратных метров отдали под застройку в рамках масштабного инвестиционного проекта. Не менее 2, 5% нового жилья планируется передать обманутым дольщикам. Завершить работы подрядчик должен будет в 2024 году.
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