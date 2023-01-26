Небольшой снег и потепление до -6 обещают в Новосибирске 26 января

В Новосибирске будет мягкая зима.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Погода 26 января 2023 года порадует необычно мягкими температурами для января. Ночью будет -10…-12 градусов, днем потеплеет до -6…-8.
— Будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области ночью будет -8…-13 градусов, местами до -23 градусов, днем -5…-10. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Порывы ветра могут достигать 16 метров в секунду.
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