В Новосибирске бизнесмена будут судить за махинации с муниципальными квартирами

В Новосибирске будут судить бизнесмена, совершившего махинации с муниципальными квартирами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске будут судить бизнесмена, совершившего махинации с муниципальными квартирами. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

«Героем» истории является 51-летний директор коммерческой организации. По данным следователей, в период с 3 декабря 2012 года по 26 июня 2014 года предприниматель незаконно заключал с людьми договоры долевого участия.

− После этого у граждан возникло право оформления жилых помещений в личную собственность, в результате чего жилые помещения выбыли из собственности мэрии города Новосибирска, − объяснили в Следкоме.

При этом прав на отчуждение муниципального имущества у бизнесмена не было. Действовал он, злоупотребляя доверием представителей мэрии.

Сумма ущерба составила 45 миллионов рублей. Чтобы возместить его, на имущество предпринимателя наложили арест.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему вменяют мошенничество в крупном и особо крупном размере (часть третья статьи 159, часть четвертая статьи 159 УК РФ).

Расследование уголовного дела завершено. Материалы направили в суд для рассмотрения по существу.

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