В Новосибирске начали убирать новогодние украшения

Новогодние украшения начали потихоньку убирать в Новосибирске. Фото: Алена КИХАЕВА

Новогодние украшения начали потихоньку убирать в Новосибирске. Так, у кинотеатра «Победа» уже снимают гирлянды с елочек, сообщила КП-Новосибирск читательница.

Уже завтра, 26 января, начнется демонтаж иллюминации на улице Ленина. Рабочие снимут сияющий потолок, ставший частью многих атмосферных зимних фотографий.

В четверг гирлянды будут убирать со стороны улицы Урицкого. Но некоторые инсталляции останутся до 1 февраля. Оперный театр еще несколько дней будет радовать местных жителей своими новогодними декорациями.

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