В Новосибирске начали убирать новогодние украшения

Новогодние украшения начали потихоньку убирать в Новосибирске.
Фото: Алена КИХАЕВА
Новогодние украшения начали потихоньку убирать в Новосибирске. Так, у кинотеатра «Победа» уже снимают гирлянды с елочек, сообщила КП-Новосибирск читательница.
Уже завтра, 26 января, начнется демонтаж иллюминации на улице Ленина. Рабочие снимут сияющий потолок, ставший частью многих атмосферных зимних фотографий.
В четверг гирлянды будут убирать со стороны улицы Урицкого. Но некоторые инсталляции останутся до 1 февраля. Оперный театр еще несколько дней будет радовать местных жителей своими новогодними декорациями.
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