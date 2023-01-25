В Новосибирске на Станционной в ДТП попал автомобиль ДПС

В Новосибирске автомобиль ДПС попал в аварию. Фото: "Инцидент Новосибирск"
В Новосибирске автомобиль ДПС попал в аварию. ДТП случилось на улице Станционной днем среду 25 января.
— Сегодня, примерно в 13:13 на улице Станционной произошло ДТП с участием служебного автомобиля, — сообщают очевидцы в паблике Вконтакте «АСТ-54».
В областном МВД КП-Новосибирск пояснили, что по данному факту проводится проверка.
— По факту ДТП с участием служебного транспорта проводится служебная проверка. В результате аварии пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения, — пояснили в ведомстве.
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