«Денег не было на лекарства»: таксист опозорил в соцсетях пассажирку с ребенком, не заплатившую 264 рубля

В Новосибирске таксист с клиенткой устроили скандал из-за потерянного кошелька. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске таксист отомстил пассажирке, которая «кинула» его на 264 рубля. У женщины якобы украли кошелек, она пообещала перевести деньги на карту и два дня игнорировала звонки водителя. На третий день он рассказал про нее в соцсетях, и женщина тут же попыталась исправить ситуацию.

– Заказ по детскому тарифу пришел в 9 часов 23 января. Из поликлиники вышла женщина с ребенком. Оплата стояла наличными. Подъезжаем ко двору – она уточняет стоимость поездки, я озвучиваю. Она начинает искать кошелек, и тут оказывается, что кошелек у нее украли в поликлинике. Спрашивает у своего ребенка, почему он не следил за сумкой, – рассказал водитель КП-Новосибирск.

После такого конфуза пассажирка предложила перевести деньги на карту, записав его номер телефона. Они даже созвонились, для достоверности.

– Я завершил поездку, она вышла. И к концу дня никаких денег от нее не поступило. Я ей два раза позвонил с рабочего телефона – она сбросила. Позвонил с личного – сбросила, – вспоминает водитель.

С утра 24 января таксист продолжал звонить клиентке с номера, к которому привязана карта. Вновь позвонил по другому – и случилось чудо, пассажирка взяла трубку.

– Спрашиваю, почему она сбрасывает, и где деньги, которые она обещала перевести. Она в ответ: «Какие деньги? Когда была поездка?». Я напомнил. Она пообещала перевести в течение часа. Сегодня 25 января, до сих пор ничего не отправила, – признался КП-Новосибирск таксист.

Мужчина решил поделиться своей историей в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», чтобы показать другую сторону многочисленных конфликтов с таксистами – точку зрения водителя. Приложил скрины и фото «мошенницы».

Под постом собралось больше 600 комментариев – новосибирцы принялись обсуждать поступок и внешность девушки, называли ее «яжматерью» и другими неприятными терминами. Тогда она решила ответить.

– Так никто его не кидал, я правду сказала. Какие 264 рубля, вы попутали что то, устроили бардак, а водитель поедет за клевету. Выложил пост и спрятался, ну смешно. Вы наберите с номера, куда переводить вам. А звонить с 5 номеров – это тоже нехорошо, я записывать чужие номера не собираюсь. И давайте не устраивать здесь монологи, – подала голос в комментариях клиентка.

Водитель подтвердил КП-Новосибирск, что пассажирка начала названивать ему после публикации в соцсетях.

– Звонила, но мне уже не нужно этих ее денег, – заявил таксист. – Когда просто просишь человека, она сбрасывает звонки и кормит завтраками о переводе за поездку. А когда пост опубликовали, она сама зашевелилась.

КП-Новосибирск связалась с героиней поста, чтобы выяснить ее версию событий. Оказалось, что у девушки наступила череда неудач.

– У меня ребёнок заболел. Мы из больницы вызвали такси, но у меня украли кошёлек, либо я в магазине оставила, когда рассчитывалась. Номер таксиста я записала, но не сохранила, ему оставила актуальные контакты, – объясняет пассажирка. – Вчера он мне набрал, я ему сказала, что занята, так как ждала скорую. Не до этого было, еще и все деньги пропали, даже на лекарства не было.

Также девушка рассказала КП-Новосибирск, что звонила ему еще с утра, до того, как вышел пост в соцсетях. Говорит, что не могла отправить нужную сумму, так как денег не было, а супруг получил зарплату только сегодня.

– Мы же все люди, со всеми может такое произойти. Да, моя вина есть, что вчера до него нужно было дозвониться. Таксист мне сейчас пишет, что ему уже не нужны деньги, отказывается давать номер карты, а позор-то останется, – причитает пассажирка.

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