Фото и видео ДТП с фурами на Северном объезде под Новосибирском показали в ГИБДД

На Северном объезде под Новосибирском столкнулись две фуры. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В ГИБДД показали фото и видео ДТП на Северном объезде под Новосибирском. Напомним, авария случилась около трех часов дня в среду, 25 января. Один из грузовиков марки «Мерседес» выехал на встречку при обгоне и столкнулся с другой машиной.

— Водитель автомобиля Mersedes погиб на месте аварии (возраст и личность погибшего мужчины устанавливается). Водитель Iveco за медицинской помощью не обращался, — сообщили в Госавтоинспекции по области.

В ДТП погиб водитель одного из грузовиков. Фото: Госавтоинспекция по НСО

На месте произошедшего работают экипажи ДПС, следственно-оперативная группа полиции и МЧС. Обстоятельства случившегося уточняются. На трассе организовано реверсивное движение.

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