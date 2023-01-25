«Подготовились, взяли саночки»: двое новосибирцев украли крышку с канализационного люка

«Добычу» воришки увезли на санках. Фото: стоп-кадр из видео / Город Обь Онлайн

Двое новосибирцев сняли крышку с канализационного люка и увезли «добычу» на санках. Воришки попали в объектив камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел на улице Вокзальной в городе Обь, сообщили в группе «Город Обь Онлайн».

− Ребята идут на дело, подготовились, взяли саночки. Мне интересно, они пупы не надорвали? − с иронией написал автор публикации.

В комментариях местные жители отметили, что скорее всего люк сдадут в пункт приема металла.

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