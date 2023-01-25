В Новосибирске на улицы вышла дорожная техника для уборки после снегопада

В Новосибирске последние несколько дней были сильные снегопады. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске последние несколько дней были сильные снегопады. Дороги в городе занесло, автомобилистам приходилось стоять в километровых пробках, а людям — пробираться по сугробам. В мэрии рассказали, как обстоят дела с уборкой улиц.

— В ночь на 25 января снег убрали на 16 улицах в 10 районах города. Днем 25 будут убирать снег на 11 улицах и трех мостах в 10 районах, — сообщили в мэрии города.

По последним данным муниципалитета, с начала зимнего сезона с улиц города вывезли 688 963, 7 кубометров снега.

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