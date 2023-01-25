Новосибирский депутат: Бродячие псы держат в страхе детей

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Первомайский район входит в депутатский округ федерального парламентария. Поэтому, узнав из СМИ, что жители не раз жаловались на стаю агрессивных животных в администрацию района, а проблема пока остается нерешенной, Александр Аксёненко направил собственное обращение главе района Вадиму Бобырю.

«В СМИ появляются сообщения о нападениях в Первомайском районе бродячих собак. Жители сообщают, что неоднократно вызывали отлов, но результата это не принесло и бродячие животные продолжают держать жителей в страхе. Прошу Вас предоставить актуальную информацию по данному вопросу», - говорится в письме депутата Госдумы РФ.

- Нужно разбираться на месте и по факту, но в прошлом году погружался в проблему, и есть понимание, что действующее законодательство сильно ограничивает администрации, - выразил уверенность председатель Новосибирского регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ».

По мнению Александра Аксёненко и экспертного сообщества, для решения вопроса с бродячими собаками в России надо искать ответственных не только среди надзорных органов, но и среди граждан: необходимо ужесточить ответственность для хозяев, выбрасывающих животных на улицу, и для тех, кто подбрасывает питомцев в приюты и отпускает их на самовыгул.

Начать депутат-справедливоросс предлагает с введения в стране обязательной регистрации домашних животных:

- Для начала ввести обязательную регистрацию питомцев (такая практика с осени будет введена в Московской области), это позволит призывать к ответу недобросовестных хозяев и уже на штрафы содержать приюты. Напомню, что по действующим нормам запрещено усыплять даже агрессивные особи, таких после отлова передают на пожизненное содержание как раз таки в приюты.