В метрополитене сняли с линии пятивагонные поезда. Фото: Даба ДАБАЕВ

Новосибирский метрополитен снял с линии пятивагонные составы. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе подземки.

Всего на Ленинской линии было два подобных состава. Впервые пятивагонный поезд запустили 31 августа 2022 года. Выходили на линию они только в часы пик. Однако в декабре тестовый период закончился и пятые вагоны от составов отсоединили. Когда их вернут на линию, и вернут ли вообще пока неизвестно.

Напомним, что удлинение составов позволило увеличь пропускную способность метрополитена на 15-20% без изменения интервала движения. Сейчас минимальный интервал на Ленинской линии составляет 3 минуты, на Дзержинской — 6 минут. Из-за технических особенностей уменьшить его нельзя.

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