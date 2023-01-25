Иностранные языки или программирование: что выбирают новосибирцы

Фото: Пресс-служба компании МегаФон

Спрос на сайты с дистанционными курсами и интерактивными онлайн-уроками у новосибирцев продолжает расти. Первую волну интереса к ним аналитики наблюдали еще во время пандемии, а за последний год объем передачи данных на этих ресурсах увеличился еще в 2 раза. Наибольшую динамику показывают ресурсы по изучению иностранных языков и IT. При этом, судя по объему передачи данных, языковые курсы и приложения в 5 раз более востребованы, чем программирование.

Сами студенты Новосибирской области стали чаще пользоваться мобильным интернетом. За год объём передачи данных учащихся увеличился в 1,5 раза. В топе интересов платформы с видео-контентом, онлайн-кинотеатры, трансляции киберспортивных турниров, музыкальные сервисы, обучающие сайты. Также молодежь активно пользуется такси и приложениями с картами.

К международному дню студентов аналитики оператора также составили рейтинг мобильной активности новосибирских вузов, изучив трафик на базовых станциях, обеспечивающих покрытие основных высших учебных заведений города. По объему передачи данных уверенно лидирует Новосибирский государственный медицинский университет. Будущие медики используют почти в 2 раза больше мобильного интернета, чем среднестатистический студент новосибирского вуза. В список площадок с максимальным трафиком также вошли Новосибирский государственный университет и Сибирский университет потребительской кооперации.

- С развитием цифровых технологий возможности для получения образования значительно расширяются: получать новые знания сегодня можно в любом возрасте и практически в любом месте. Для того, чтобы наши абоненты на всей территории Новосибирской области могли с комфортом пользоваться современными образовательными сайтами и приложениями, подключаться к вебинарам и онлайн-лекциям, мы постоянно улучшаем качество и скорость мобильного интернета. За последний год мы запустили новые объекты связи, увеличили ёмкость сети и расширили покрытие LTE более чем в 500 локациях Новосибирской области, включая территорию в районе вузов, - отмечает директор МегаФона в Новосибирской области Денис Трофимчук.