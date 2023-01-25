Каршеринговый автомобиль опрокинулся на крышу на трассе под Новосибирском

На трассе под Новосибирском каршеринговый автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся на крышу. Фото: АСТ-54

На трассе под Новосибирском каршеринговый автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся на крышу. ДТП произошло днем 25 января.

Как сообщили в группе «АСТ-54», машина перевернулась на Пашинском шоссе. Информации о пострадавших не поступало.

В комментариях новосибирцы предположили, что все могло случиться из-за жуткой колеи на дороге.

− Так там колея. Я ждал, когда подобное произойдет, сам чуть там не улетел, хотя скорость была 50 километров в час, − написал один из интернет-пользователей.

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