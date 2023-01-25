«Отдавала и плакала»: в Новосибирске пенсионерка сдала в приют щенков после смерти сына

Щенков назвали в честь пиратов и нарядили для съемки. Фото: Алена РАЙФУТДИНОВА, vk.com/white_fish_photography

Новосибирские волонтеры спасли семью из семерых хаски, оставшихся без хозяина. Перед Новым Годом пенсионерка подарила собак «Группе помощи ездовым собакам в Новосибирске», так как не могла их прокормить:

- «Сынок мой тоже любил собак...». С такими словами одинокая пожилая женщина отдавала нам щенков хаски, которые остались у неё после смерти сына. Отдавала и плакала. Так в группе помощи ездовым собакам появилось целая семья, – рассказала КП-Новосибирск руководитель Help_Husky_Nsk Яна Болсуновская.

Волонтеры придумали собакам клички: маму назвали Морошка, папу - Микки. А их щенятам дали имена известных пиратов. Теперь подросшие и похорошевшие Тич, Дрейк, Морган, Флинт и Тевта ждут новых хозяев, как и их родители.

Помочь пристроить собак решила фотограф Алена Райфутдинова. Девушка организовала фотосессию для щенков в образах пиратов. Фото собрали больше тысячи просмотров в соцсетях.

- Я фотографирую животных уже 6 лет. Для съёмки щенков мы специально арендовали фотозону. В интернете заказали атрибуты из картона в пиратском стиле и решили фотографировать на чёрном фоне, чтобы потом добавить на него звёздное небо, – рассказала КП-Новосибирск Алена Райфутдинова. - Сейчас, спустя месяц, все собаки, из этой истории привиты, стерилизованы, чипированы, помыты и готовы к встрече с будущими семьями.

Уважаемые читатели! Если вы готовы помочь щенкам – свяжитесь с волонтерами телеграм-канала Help_husky_nsk .

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