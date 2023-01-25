В Первомайском парке в Новосибирске начнут сносить аварийные деревья

С 25 января в Первомайском парке стартуют санитарные работы. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 25 января в Первомайском парке стартуют санитарные работы. Специалисты будут обрезать растения, а также сносить аварийные деревья.

Как сообщили в мэрии Новосибирска, работы продлятся до 7 февраля.

− Работы проводятся на основании разрешения, выданного управлением по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска МАУ «Дирекция городских парков», − уточнили в муниципалитете.

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