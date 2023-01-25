В Новосибирске полицейские поймали воришек, кравших аккумуляторы из авто

Новосибирские полицейские поймали двух парней, которые крали аккумуляторы из чужих авто. Фото: стоп-кадр из видео / ГУ МВД России по НСО

Новосибирские полицейские поймали двух парней, которые крали аккумуляторы из авто. За ними числится как минимум семь эпизодов преступной деятельности, сообщили в ГУ МВД России по региону.

В январе 2023 года в Отдел полиции №3 «Заельцовский» поступило несколько заявлений о краже аккумуляторных батарей. Злоумышленники выбирали исключительно автомобили отечественного производства, в которых не была установлена сигнализация.

Спустя некоторое время правоохранители задержали подозреваемых. Ими оказались молодые люди 19 и 24 лет – жители Искитимского и Заельцовского районов. Ранее парни привлекались к уголовной ответственности.

− В настоящее время установлена причастность задержанных к 7 эпизодам краж аккумуляторных батарей из автомобилей, припаркованных у домов по улицам Галущака, Кропоткина, Красный проспект и Линейной, − сообщили в МВД.

Похищенные устройства злоумышленники продавали, а деньгами распоряжались по своему усмотрению. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью второй статьи 158 УК РФ «Кража». Воришкам грозит до пяти лет лишения свободы.

На период расследования сибиряки находятся под подпиской о невыезде.

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