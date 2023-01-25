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НовостиОбщество25 января 2023 8:14

Ветеринар назвал основные причины агрессивного поведения у собак

Чаще всего на это влияют плохая социализация и отсутствие правильного воспитания
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Эксперт объяснил, почему собаки становятся агрессивными.

Эксперт объяснил, почему собаки становятся агрессивными.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хозяин сам может сделать собаку «кусачей», если не умеет ее воспитывать, дает мало физических нагрузок и любви. Об этом рассказал NEWS.ru ветеринар Богдан Галкин.

– Любая собака требует серьезного воспитания, понимания своего места в иерархии и примера для подражания. Важно отношение к ней владельца, его поведение в обществе и, конечно, регулярное общение. Щенок, выращенный в любви, будет дружелюбным и уравновешенным, – считает эксперт.

Важное значение для будущего характера собаки имеет ее социализация. К примеру, псов, которых готовят для боев, держат на цепи и в строгой изоляции – воспитывают агрессию.

Также воинственность и раздражительность животного зависит от породы и генетики. Поэтому заводить таких «серьезных» собак желательно только хозяевам с опытом и пониманием собачьей психологии.

– Любая активная и мощная собака должна выплескивать энергию в мирное русло, отличным вариантом является спорт. Не имея такой возможности, животное может впасть в депрессию, стать агрессивным или неуправляемым, – предупреждает Богдан Галкин.

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