Ветеринар назвал основные причины агрессивного поведения у собак

Эксперт объяснил, почему собаки становятся агрессивными. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хозяин сам может сделать собаку «кусачей», если не умеет ее воспитывать, дает мало физических нагрузок и любви. Об этом рассказал NEWS.ru ветеринар Богдан Галкин.

– Любая собака требует серьезного воспитания, понимания своего места в иерархии и примера для подражания. Важно отношение к ней владельца, его поведение в обществе и, конечно, регулярное общение. Щенок, выращенный в любви, будет дружелюбным и уравновешенным, – считает эксперт.

Важное значение для будущего характера собаки имеет ее социализация. К примеру, псов, которых готовят для боев, держат на цепи и в строгой изоляции – воспитывают агрессию.

Также воинственность и раздражительность животного зависит от породы и генетики. Поэтому заводить таких «серьезных» собак желательно только хозяевам с опытом и пониманием собачьей психологии.

– Любая активная и мощная собака должна выплескивать энергию в мирное русло, отличным вариантом является спорт. Не имея такой возможности, животное может впасть в депрессию, стать агрессивным или неуправляемым, – предупреждает Богдан Галкин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber