«Не вывозят с Нового года»: жительница Ленинского района Новосибирска пожаловалась на горы мусора

Мусорная площадка в Ленинском районе переполнена. Фото: предоставлено Ириной

Жительница Новосибирска Ирина пожаловалась на переполненную мусорную площадку в Ленинском районе. Находится она по адресу Троллейная, 130/1.

− Мусор не вывозят с Нового года. Бомжи, бродячие собаки лазят, разгребают это все, − написала сибирячка в группе «АСТ-54».

А еще свалка стала излюбленным местом для полчищ крыс. Ирина переживает, что в скором времени животные побегут к жилым домам.

В комментариях другая местная жительница отметила, что это единственная мусорная площадка на два дома. Поэтому отходы туда выбрасывают каждый день.

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