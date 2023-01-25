Под Новосибирском умер 100-летний Григорий Цыпордей - ветеран Великой Отечественной войны

Григорий Александрович прошел Белоруссию, Польшу и Германию. Фото: Ордынский район

В Новосибирской области скончался ветеран Великой Отечественной войны Григорий Цыпордей. Об этом сообщили на официальной странице Ордынского района.

Григорий Александрович умер 19 января, ему было 100 лет.

Григорий Цыпордей появился на свет 23 февраля 1922 года в молдавской деревне Гыртоп. В возрасте 16 лет он отправился на заработки на Урал.

− Начал работать на заводе. Тайком убежал в военкомат, где его зачислили в 224-й стрелковый полк, затем во 2-й Белорусский фронт рядовым, − отметили в публикации.

Григорий Александрович прошел Белоруссию, Польшу и Германию. В одном из городов Германии он вместе с другими бойцами освободил полторы тысячи пленных. Впоследствии его наградили медалями «За отвагу» и «За победу над Германией».

После войны Григорий Цыпордей вернулся в Молдавию, однако потом решил уехать на Урал. Последние годы своей трудовой деятельности он работал столяром на ж/д станции в городе Славгород Алтайского края. Потом перебрался в Карасукский район НСО.

С 2015 года проживал в «Отделении милосердия для престарелых и инвалидов» в деревне Новый Шарап Ордынского района.

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