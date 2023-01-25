«Выпили эликсир бессмертия?»: новосибирцев возмутили рабочие, убиравшие снег с крыши театра без страховки

Новосибирцев возмутили рабочие, убиравшие снег с крыши театра «Красный факел» без страховки. Фото: стоп-кадр.

В среду, 25 января, на крыше театра «Красный факел» прохожие заметили рабочих. Они счищали с кровли снег без страховки. Увиденное новосибирцев возмутило.

– На крыше «Красного факела» замечены мужчины, выпившие эликсир бессмертия, которые без страховки очищают здание театра от снега, – поделились негодованием горожане в паблике «АСТ-54».

Некоторые комментаторы поддержали возмущение автора видео. А многие осудили оператора. Они уверены, очевидцу не нужно лезть не в свое дело. Ведь главное то, что снег с крыши убирают. А остальные детали, уверены новосибирцы, зевак волновать не должны.

– Убирают – плохо! Не убирают – плохо! Вам не угодить!

– Сколько же бездельников с камерами, – написали подписчики.

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