Фейк о Соледаре и бойце из Новосибирска разоблачили на Первом канале. Фото: "Первый канал "АнтиФейк" // стоп-кадр.

На Первом канале разоблачили видео, якобы снятое российскими военнослужащими, один из которых – новосибирец. Кадры оценили эксперты программы «АнтиФейк». Ролик, который обсуждали специалисты, активно распространяют в соцсетях.

На кадрах боец, который якобы родом из Новосибирска рассказывает вместе с товарищами, что Соледар до сих пор не взят. Военнослужащие говорят, что там, где они находятся происходит ужас. Утверждают, что в городе идут кошмарные бои. При этом речь насыщена отборными матами. Из-за которых сложно уловить суть.

– Фейк, скорее даже больше смешной получился, чем какой-то поучительный с точки зрения технологий. Он довольно быстро был замечен нашими ребятами. Его перепостили многие группы во «ВКонтакте». Комментаторы обсуждают актерские способности героев видео, по типу: «Интересно, кто верит в эту чепуху?», – сказал на программе один из экспертов.

Специалисты добавили, что речь тех, кто говорит на видео, примечательна украинским акцентом.

– Ролик рассчитан в основном на украинских зрителей. Они пытаются их убедить, что российские вооруженные силы не одерживают никаких побед. Там это, скорее всего, зайдет, – добавили эксперты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber