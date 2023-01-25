«Спасли от дыма и огня»: 8 кроликов вытащили пожарные из горящего сарая в Новосибирске

Сарай с кроликами загорелся на участке частного дома в Новосибирске. Фото: ГУ МЧС НСО.

В Новосибирске на улице Декоративной загорелись надворные постройки на территории частного дома. Пожарные доехали на место ЧП за считанные минуты.

– Огнеборцы оперативно ликвидировали открытое горение, не допустив распространения пламени на жилой дом. От огня и дыма спасли 8 кроликов, которые находились в горящем строении, – рассказали в ГУ МЧС по НСО.

Площадь пожара составила 35 квадратов. Никто из ушастых не пострадал.

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