«Спасли от дыма и огня»: 8 кроликов вытащили пожарные из горящего сарая в Новосибирске

Сарай с кроликами загорелся на участке частного дома в Новосибирске. Фото: ГУ МЧС НСО.
В Новосибирске на улице Декоративной загорелись надворные постройки на территории частного дома. Пожарные доехали на место ЧП за считанные минуты.
– Огнеборцы оперативно ликвидировали открытое горение, не допустив распространения пламени на жилой дом. От огня и дыма спасли 8 кроликов, которые находились в горящем строении, – рассказали в ГУ МЧС по НСО.
Площадь пожара составила 35 квадратов. Никто из ушастых не пострадал.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер