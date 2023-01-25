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НовостиПроисшествия25 января 2023 3:12

Мертвого 34-летнего мужчину нашли в запертой квартире на Красном проспекте в Новосибирске

На месте работали спасатели
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Мертвого 34-летнего мужчину нашли в запертой квартире на Красном проспекте в Новосибирске.

Мертвого 34-летнего мужчину нашли в запертой квартире на Красном проспекте в Новосибирске.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске родственники не могли достучаться и дозвониться до 34-летнего мужчины. Взволнованные близкие вызвали спасателей.

– Вызов на Красный проспект поступил днем 24 января. Дверь в помещение разблокировали. В квартире обнаружили тело мужчины 1988 года рождения, – рассказали в службе спасения МАСС.

Тело передали родственникам и полицейским. Причину смерти установит судмедэкспертиза.

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