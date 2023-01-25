Мертвого 34-летнего мужчину нашли в запертой квартире на Красном проспекте в Новосибирске.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске родственники не могли достучаться и дозвониться до 34-летнего мужчины. Взволнованные близкие вызвали спасателей.
– Вызов на Красный проспект поступил днем 24 января. Дверь в помещение разблокировали. В квартире обнаружили тело мужчины 1988 года рождения, – рассказали в службе спасения МАСС.
Тело передали родственникам и полицейским. Причину смерти установит судмедэкспертиза.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер