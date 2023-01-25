Мертвого 34-летнего мужчину нашли в запертой квартире на Красном проспекте в Новосибирске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске родственники не могли достучаться и дозвониться до 34-летнего мужчины. Взволнованные близкие вызвали спасателей.

– Вызов на Красный проспект поступил днем 24 января. Дверь в помещение разблокировали. В квартире обнаружили тело мужчины 1988 года рождения, – рассказали в службе спасения МАСС.

Тело передали родственникам и полицейским. Причину смерти установит судмедэкспертиза.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber