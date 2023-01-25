Машина реанимации столкнулась с иномаркой на Ватутина в Новосибирске

Реанимация столкнулась с иномаркой. Фото: предоставлено читателем КП-Новосибирск Сергеем.
Утром в среду, 25 января, на левом берегу Новосибирска возле торгового центра «Сан Сити» произошла авария с машиной реанимации и иномаркой.
Как сообщает читатель КП-Новосибирск Сергей, Volkswagen Golf столкнулся с каретой скорой помощи на перекрестке улиц Новогодняя и Ватутина.
По словам очевидца, пострадавших в аварии нет. ДТП на перекрестке затруднило движение – на улице Ватутина пробки длиной больше двух километров.
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