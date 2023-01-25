Из-за снега, завалившего Новосибирск, город сковали пробки в 8 баллов и массовые аварии.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Утром 25 января Новосибирск, заваленный снегом, сковали восьмибалльные пробки. Также на дорогах произошли множественные аварии. Рассказываем, где по данным «2ГИС», сегодня не проехать.
Жуткие заторы на улицах Станционной и Широкой, проезде Энергетиков и на Димитровском мосту. Пробки на Котовского, Станиславского и Ватутина, тут сразу несколько ДТП. Не проехать по Троллейной и Титова. Заторы на Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев, Блюхера и Новогодней. Несколько аварий и затор на Советском шоссе и на улице Петухова. Пробка на Октябрьском мосту.
На правом берегу несколько ДТП и затор на Большевистской улице. Заторы на улицах Восход, Кирова, Добролюбова и Никитина. Не проехать по Красному проспекту и проспекту Дзержинского.
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