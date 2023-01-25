Рекрутер объяснила, почему женщины зарабатывают почти на 30 % меньше мужчин

В среднем женщины в России зарабатывают меньше мужчин. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В России женщины в среднем зарабатывают меньше мужчин на 28 %. Это связано с особенностями промышленного производства, рассказала NEWS.ru независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

При этом большая часть женщин трудятся в менее оплачиваемых сферах – к примеру, в областях здравоохранения и образования, но работают не меньше мужчин. Самая большая разница зарплат по половому признаку в России наблюдается в сферах культуры, спорта и развлечений.

Меньше всего зарплаты отличаются в областях строительства, ЖКХ, энергетики и образования. Там показатель неравенства снижается почти до 10 %.

В среднем женщина работает 38 часов в неделю, мужчина – на два часа больше. Однако, как объясняет эксперт, в час женщина зарабатывает почти на 25 % меньше.

– Причем эта диспропорция становится еще более выраженной по мере продвижения по карьерной лестнице. К примеру, зарплата женщин на руководящих должностях составляет 69, 2% от мужской, – убеждена Лоикова.

Специалист акцентировала внимание на том, что многие россиянки сами хотят работать в местах с самыми безопасными условиями, где есть возможность уйти на больничный, в декрет, не перерабатывать.

В Минтруда РФ разработали государственную стратегию, по которой женщин до 2030 года начнут активнее вовлекать в новые формы занятости, подчеркнула рекрутер.

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