Медведя Кая из Новосибирского зоопарка замело снегом. А он и не против!

Последние несколько дней в Новосибирске выдались на редкость снежными. Фото: Анна Новикова

Последние несколько дней в Новосибирске выдались на редкость снежными. И если горожан, которым приходилось стоять в километровых пробках и пробираться по сугробам, это не радовало, то некоторые обитатели зоопарка были просто в восторге.

Особенно сильно снегу радовался белый медведь Кай. Он с удовольствием принимал «снежные ванны», подставляя мордочку под белые хлопья. Разнежившегося медведя не смущали даже столпившиеся у его вольера папарацци, снимавшие образовавшиеся на его боках сугробики.

Снегопады новосибирцам синоптики обещают как минимум до конца рабочей недели. Так что возможностей насладиться по-настоящему зимней погодой у Кая будет еще много.

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