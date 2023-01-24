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НовостиОбщество24 января 2023 17:51

«Ему позвонили, и он уехал»: в Новосибирской области больше месяца ищут пропавшего при странных обстоятельствах мужчину

В Новосибирской области почти два месяца ищут 41-летнего мужчину, пропавшего при странных обстоятельствах
Галина СИМОНОВА
Мужчина пропал 9 декабря. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

Мужчина пропал 9 декабря. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирской области ищут 41-летнего Руслана Агапитова. Мужчина пропал 9 декабря из Мошковского района, где был со своим знакомым. Он собирался остаться там для того, чтобы работать.

— По словам знакомого, мужчине позвонили, он развернулся и быстро куда-то уехал. Назад в Мошковский район он не вернулся, его местонахождение сейчас неизвестно. От родных он проживает отдельно, но, после того, как он перестал выходить на связь, даже в свой день рождения, его близкие забеспокоились и решили обратиться за помощью к нам, — сообщили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».

Приметы: рост 180 сантиметров, плотное телосложение, темные волосы, голубые глаза. На момент своего исчезновения мужчина был одет в серый пуховик, черные джинсы, черные джинсы и черную шапку.

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