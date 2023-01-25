Снегопад и легкий ветер придут в Новосибирск на День студента

В Новосибирске сегодня снова будет снежно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода 25 января 2023 года будет умеренно морозной. Ночью похолодает до -15…-17, днем же потеплеет до -10…-12.

— Будет облачно с прояснением, ночью небольшой, днем местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области может быть холоднее. Ночью морозы достигнут -12, -17 градусов, при прояснениях до -26. Днем будет -7, -12 местами до -17. Ночью по востоку, днем по западу области местами пройдет умеренный снег.

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