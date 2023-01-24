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НовостиПроисшествия24 января 2023 15:29

«Пламя перекинулось с сарая»: в Новосибирске загорелся частный дом на улице Декоративной

Изначально вспыхнул сарай, где содержали кур и кроликов
Галина СИМОНОВА
Сначала загорелся сарай, а с него огонь уже перекинулся на дом. Фото: Кадр из видео\"Нетипичный Новосибирск"

Сначала загорелся сарай, а с него огонь уже перекинулся на дом. Фото: Кадр из видео\"Нетипичный Новосибирск"

В Новосибирске произошел пожар на улице Декоративной, 59. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы. ЧП случилось вечером во вторник, 24 января.

— Пожар на Декоративной, 59. Горит сарай с курами и кроликами, пламя уже перекинулось на жилой дом, хозяин пытается огонь закидать снегом, — сообщает паблик Вконтакте «Нетипичный Новосибирск». — Пожарных на место вызвали соседи.

На место пожарные прибыли в 17:17. Площадь пожара составила 35 квадратных метров.

— На момент прибытия первых пожарных подразделений во дворе дома горела хозпостройка, огонь перекинулся на стену бревенчатого дома. Дом удалось отстоять, постройка повреждена огнем по всей площади. Хозяева дома были на месте, погибших пострадавших в ЧП нет, — сообщили КП-Новосибирск в областном МЧС.

В огне погибли куры, содержавшиеся в сарае, а вот кроликов пожарным удалось спасти.

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