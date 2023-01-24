В Новосибирской области фура вылетела в кювет под Чулымом

В Новосибирской области на трассе под Чулымом случилось ДТП с фурой.

В Новосибирской области на трассе под Чулымом случилось ДТП с фурой. Авария случилось вечером во вторник, 24 января. О произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы.

— На автодороге Р-254, под Чулымом фура улетела в кювет, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

По словам очевидцев, на месте работает полиция. Информации о пострадавших не было. В областной Госавтоинспекции информации о произошедшем не было.

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